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В России собрались увеличить число льготников по оплате ЖКУ

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В России собрались увеличить число получателей субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг. Также планируется уменьшить максимальную долю расходов за ЖКУ некоторым категориям граждан. Такой проект постановления правительства предложил Минстрой, пишут «Известия».

Так, если в субъекте установлен порог в 22 процента для всех граждан (когда расходы на ЖКУ превышают этот уровень, положена субсидия), то для многодетных семей или одиноких пенсионеров его могут снизить до 10-18 процентов. Определить показатели поручат региональным властям.

«Размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи будут устанавливаться дифференцированно - в зависимости от размера отношения среднедушевого дохода семьи в расчете на одного члена семьи или дохода одиноко проживающего гражданина к установленной величине прожиточного минимума», - пояснил замглавы Минстроя Алексей Ересько.

В ведомстве отметили, что такую схему уже тестируют в некоторых регионах. Например, в Воронежской области для всех граждан установлен порог в 22 процента, а для многодетных семей его опустили до 18 процентов, в Мурманской области это же значение для одиноко проживающих инвалидов и пенсионеров скорректировали до 10 процентов, а в Республике Алтай - до 14 процентов для граждан, проживающих в приравненных к районам Крайнего Севера местностях.

Как пояснил Ересько, сейчас в зависимости от региона установлены разные предельные пороги. Однако почти в 60 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ находится на уровне 22 процентов, отметил эксперт.

В комитете «Деловой России» по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ считают, что вопрос повышения адресности субсидий актуален уже давно, а предлагаемые Минстроем меры - первый шаг к тому. Поскольку порог расходов на коммуналку будет снижен для наиболее уязвимых категорий граждан, реализация инициативы будет способствовать улучшению платежной дисциплины в целом, убеждены специалисты.

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Источник — lenta.ru
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