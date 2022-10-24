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В стране и мире

Первые семьи мобилизованных начали получать компенсации за услуги ЖКХ

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В России начали реализовываться меры поддержки семей мобилизованных граждан, которые были введены региональными властями.

На Чукотке россияне стали получать компенсации за жилищно-коммунальные услуги.

«Чтобы получить поддержку, семьи защитников предоставляют документы один раз. Если защитник проживает один - работаем в беззаявительном порядке», - написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Копин.

В каждом субъекте РФ разрабатываются свои меры поддержки семей мобилизованных. Компенсация расходов на услуги ЖКХ колеблется от 50 до 100 процентов.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек.

Все военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц вне зависимости от места службы. Кроме того, они и их семьи могут рассчитывать на различные льготы.

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