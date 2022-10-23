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Военный эксперт назвал последствия применения «грязной бомбы» на Украине

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Возможное применение «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой — может обернуться для человечества катастрофой. Опасности применения такого типа оружия в беседе с Ura.ru назвал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По словам военного эксперта, использование такой бомбы на Украине может привести еще к одной катастрофе, подобно аварии на Чернобыльской АЭС или «Фукусиме-1». «Очень серьезное радиоактивное заражение, которое устраняется крайне сложно. Это даже хуже классической ядерной бомбы. С трагедии в Чернобыле уже больше 35 лет прошло, а там до сих пор небезопасно», — описал Сивков ситуацию после удара.

Академик отметил, что самая опасная ситуация — нанесение удара ракетной системой большой дальности по отходам атомных станций. Отходы, по его словам, попадут в воду и начнут заражать и отравлять местное население.

Ранее государственное агентство РИА Новости, ссылаясь на собственные источники за рубежом, заявило, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы». Провокация готовится с целью обвинения России в применении оружия массового уничтожения на Украине, утверждает источник.

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Источник — lenta.ru
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