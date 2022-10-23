В Белоруссии сообщили о прибытии российских военнослужащих

23.10.2022 | 13:48

Российские военнослужащие продолжают прибывать в Белоруссию. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщает Минобороны республики в Telegram.

«Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск (сил), прибывают в Республику Беларусь», — говорится в сообщении. В военном ведомстве также поделились фотографиями военных.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин объяснил в беседе с «Лентой.ру», что создание совместной группировки войск России и Белоруссии необходимо для усиления защиты границ Союзного государства. По мнению Швыткина, со стороны каждого из государств будет привлечено примерно одинаковое количество военнослужащих.

10 октября Лукашенко заявил, что Москва и Минск в рамках Союзного государства начали развертывание совместной группировки войск на западных границах. По его словам, решение принято из-за обострения ситуации на рубежах.