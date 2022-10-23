Два пилота погибли при крушении Су-30 в Иркутске

23.10.2022 | 15:00

В результате крушения истребителя Су-30 в Иркутске погибли два пилота. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.

В МЧС также уточнили ТАСС, что жертв случившегося среди населения нет. Данную информацию подтвердил глава региона Игорь Кобзев в Telegram.

О происшествии с Су-30 стало известно ранее в воскресенье, 23 октября. Борт вылетел с местного авиазавода, после чего упал на двухэтажный дом в частном секторе. После крушения начался пожар на площади 200 квадратных метров.

Кроме того, было опубликовано видео с места падения военного самолета. На нем запечатлены первые минуты после катастрофы.