В стране и мире

Медведев назвал условие мирного сосуществования государств

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Мирное сосуществование разных государств возможно при условии, что не будут допускаться уступки своих исторических территорий. Такое условие назвал в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, мирное существование возможно и даже необходимо, однако нужно адекватно оценивать цену достижения таких договоренностей. «Если ценой бесконечных уступок своих исторических территорий и отказа от своих граждан – такое "мирное сосуществование" гроша ломаного не стоит», — объяснил Медведев.

Политик добавил, что государство всегда должно в первую очередь выбирать «защиту коренных национальных интересов» и жизнь своих граждан, если стоит выбор между этим и сосуществованием с другими странами. «Всякий, кто ставит под сомнение право своей страны на такие действия, ее добросовестным гражданином считаться не может», — заключил зампред СБ.

Ранее Медведев ответил американскому предпринимателю Илону Маску на вопрос о ходе спецоперации. «Увидимся в Москве в День Победы», — написал политик в ответ на вопрос о том, как обстоит ситуация в Артемовске. Он не уточнил, о каком конкретно дне идет речь.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте