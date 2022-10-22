Медведев назвал условие мирного сосуществования государств

22.10.2022 | 14:37

Мирное сосуществование разных государств возможно при условии, что не будут допускаться уступки своих исторических территорий. Такое условие назвал в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, мирное существование возможно и даже необходимо, однако нужно адекватно оценивать цену достижения таких договоренностей. «Если ценой бесконечных уступок своих исторических территорий и отказа от своих граждан – такое "мирное сосуществование" гроша ломаного не стоит», — объяснил Медведев.

Политик добавил, что государство всегда должно в первую очередь выбирать «защиту коренных национальных интересов» и жизнь своих граждан, если стоит выбор между этим и сосуществованием с другими странами. «Всякий, кто ставит под сомнение право своей страны на такие действия, ее добросовестным гражданином считаться не может», — заключил зампред СБ.

Ранее Медведев ответил американскому предпринимателю Илону Маску на вопрос о ходе спецоперации. «Увидимся в Москве в День Победы», — написал политик в ответ на вопрос о том, как обстоит ситуация в Артемовске. Он не уточнил, о каком конкретно дне идет речь.