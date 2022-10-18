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Госдума предложила возмещать мобилизованным затраты на бронежилеты и лекарства

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Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов предложил возмещать мобилизованным россиянам часть затрат на бронежилеты и лекарства, а также продовольствие и другие вещи. Об этом сообщают «Известия».

С такой инициативой парламентарий обратился к министру финансов России Антону Силуанову, он также направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Предполагается введение социального вычета по аналогии с вычетом за расходы на благотворительность, обучение, лечение и покупку медикаментов.

В его рамках можно вернуть до 13 процентов от затрат до 120 тысяч рублей, если гражданин заплатил в течение года НДФЛ на сумму не меньшую, чем возврат.

Альтернативой вычету Наумов видит возможность прямого кэшбэка при предоставлении чеков, как, например, в туристической отрасли. Также глава комитета предложил рассмотреть возможность компенсировать средства тем, кто помогал мобилизованным, близким и друзьям, рассматривая потраченные деньги как благотворительность.

Парламентарий пояснил, что в случае введения вычета бюджеты регионов столкнутся с выпадающими доходами. Возместить их предполагается из федеральной казны. Также депутат назвал необходимым заложить в бюджет материальное обеспечение для мобилизованных и расширить финансирование для Министерства обороны.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его члены внесли в нижнюю палату парламента поправки о добровольческих формированиях.

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Источник — lenta.ru
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