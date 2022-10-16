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В стране и мире

Володин высказался о сроках завершения частичной мобилизации

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Необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация, объявленная президентом России Владимиром Путиным, достигла своих целей и решила поставленные задачи. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин также подчеркнул, что мобилизационные мероприятия должны завершиться в течение двух недель. «Важно, чтобы она прошла в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ, нормативными актами», - подчеркнул он.

Ранее Володин заявил, что приемная Государственной Думы будет в приоритетном порядке рассматривать жалобы россиян на нарушения при частичной мобилизации. По его словам, во время частичной мобилизации возникают разные ситуации. Он призвал всех граждан, которые столкнулись с проблемами, обращаться в приемную Думы, там рассмотрят все обращения и отреагируют на них.

Президент России в конце сентября потребовал быстро и основательно разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, и больше их не допускать. Глава государства признал, что при призыве в Вооруженные силы (ВС) России в рамках частичной мобилизации были допущены некоторые погрешности, которые нужно исключить. По словам президента, от граждан поступают жалобы.

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Источник — lenta.ru
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