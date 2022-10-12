В ГИБДД заявили о работе системы розыска автомобилей «Паутина» по всей России

По всей России, за исключением недавно вошедших регионов, запустили систему «Паутина» для розыска угнанных машин и профилактики нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Об этом в среду, 12 октября, заявил замглавы ГИБДД Ленар Габдурахманов. Его цитирует ТАСС.
Программа пока не работает в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях. Заключительный субъект был введен в эксплуатацию еще 30 сентября, пояснил Габдурахманов.
Разработчики поясняли, что нововведение позволит инспекторам ГИБДД получать информацию с камер не только при фиксации нарушения ПДД. Теперь полицейские по всей России смогут отслеживать конкретные номера, за счет чего легко будет вычислить, например, угнанные машины.
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