В стране и мире

Определены самые холодные дома

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Зимой холоднее всего в старых панельных домах, построенных в советское время. Самое холодное жилье определили в компании «Технониколь», пишет РИА Новости.

По словам руководителя направления ЖКХ СБЕ «Полимерные мембраны и PIR» компании Максима Скуратовского, старые панели уступают кирпичу и блоку по теплоемкости. Кроме того, в таких зданиях до 50 процентов тепла теряется через стыки и швы в стенах, остальное - через вентиляцию, окна и крышу. При этом возраст здания - важный фактор. Современные панели с хорошим утеплением держат тепло лучше, чем старые кирпичные дома.

Что касается квартир, большое значение имеет количество окон и балконов - чем их больше, тем холоднее. Самыми холодными считаются квартиры, расположенные на первом и последнем этажах. В объектах на первом этаже проблема состоит в полах, которые остаются холодными даже при высокой температуре воздуха в помещении, а в квартирах на последнем этаже - в батареях, которые могут не прогреваться, если тепло подается снизу.

В марте эксперты назвали самые холодные дома Москвы. Ими оказались дома серии II-57 - многоподъездные 13-этажки с первым нежилым этажом и узкими окнами на лестничных клетках.

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Источник — lenta.ru
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