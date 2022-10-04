Институт РАН не увидел перспектив у российской экономики

04.10.2022 | 11:44

Инерционный сценарий развития российской экономики, который в настоящее время видится наиболее вероятным, приведет к тому, что в 2021–2025 годах ее рост не превысит двух процентов, а период 2040-2050 годов упадет до 1,2 процента. Такая динамика не позволит говорить о перспективах сохранения конкурентоспособности страны, отмечается в статье директора Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александра Широва, на которую ссылается РБК.

По его прогнозу, в 2026-2030 годах ВВП будет расти в среднем по 1,7 процента в год, а в 2031-2040 годах - по 1,6 процента, хотя для того, чтобы не отставать, России нужно добавлять порядка 3,4 процента в год. Скромные результаты будут обеспечены за счет сохранения текущей структуры экономики, более низкого, чем в 2000-2019 годы, вкладе технологического прогресса и негативных демографических тенденций, которые не сможет компенсировать повышение производительности труда.

Ускорение экономической динамики, по мнению Широва, возможно с помощью изменений макроэкономической политики и более активного использования новых технологий. При этом первый вариант, отмечает эксперт, не в состоянии кардинально изменить тренд. В период 2022-2040 годов он может принести только 0,3 процентных пункта дополнительно.

Ключевым фактором остается технологический прогресс, то есть усложнение российской экономики и повышение роли страны в мировом разделении труда. Такие действия могут дать дополнительно по 1,4 процентных пункта ВВП с 2022 по 2040 годы.

В августе эксперты Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП) предупреждали, что инерционный сценарий развития, предполагающий поддержание стабильности, выглядит наиболее реальным в текущих условиях. Большинство развитых экономик для своего развития использовали естественный прирост населения, урбанизацию, освоение и использование природных ресурсов, а влияние этих факторов в России исчерпаны.