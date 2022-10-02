Психолог дал совет женам и родителям получивших повестки мужчин

02.10.2022 | 08:20

Родителям, женам и подругам мобилизованных мужчин нужно разрешить себе эмоции и поддерживать рутину, подсказал клинический психолог, председатель Ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки Илья Скворцов. Совет близким получивших повестки он дал в беседе с «Лентой.ру».

Скворцов указал на то, что никто не знает, как сохранять спокойствие в такой сложной ситуации.

«Если кратко, то никак! А теперь чуть более развернуто: наши негативные эмоции - это важный механизм выживания и адаптации, который сигнализирует нам о различных опасностях. В том числе и потенциальных угрозах для наших близких», - объяснил он.

Волнение и тревогу специалист назвал обратной стороной любви. Он также дал совет предпринять все возможные меры, если повестка пришла по ошибке, а в случае, если мобилизации избежать не удастся, - обязательно продумать список необходимых дел до отъезда и выполнить все его пункты.

Родным и близким, в первую очередь, он предложил стараться возвращаться из тревожных мыслей о потенциальных ужасных событиях в настоящий момент. «Да, в зоне боевых действий может случиться всякое, тут нет никаких гарантий. Но продумывание самых негативных вариантов никак не влияет на то, как будут развиваться события», - указал он, попросив в таком случае переводить фокус внимания на выполняемое дело.

«Поэтому, если вы заметили, что ваши мысли в тревожном будущем, переводите фокус внимание на то дело, которое вы сейчас выполняете. Например, если вы смотрите фильм, концентрируйтесь на нем, если вы кушаете - сфокусируйтесь на вкусе еды. Постарайтесь быть включенным в настоящий момент», - подчеркнул Скворцов.

Врач отметил, что очень важно продолжать выполнять обычные жизненные дела: чистить зубы, убираться в квартире, ходить на тренировки, читать книги и т. д. «Выполнение ежедневных дел поддерживает не только стабильность психики, но и помогает поддерживать качество жизни», - объяснил Скворцов. «Кроме обсуждения мобилизации и хроники боевых действий разговаривайте еще и о других жизненных делах и ситуациях. Концентрация только на болезненной теме - очень сильная нагрузка на нервную систему. Надо иногда давать возможность переключиться», - порекомендовал он.

Психолог также обратил внимание на то, что важно разрешать себе радоваться, не считая такое поведение циничным или аморальным. «Если мы не позволяем себе небольшие радости при длительном стрессе, то способность переносить его снижается. То есть можно и нужно встречаться с друзьями, ходить в кино, читать интересные книги, шутить», - заверил он.

«Чтобы сохранять свое стабильное состояние, надо иногда чувствовать положительные эмоции. Но если в течение 14 дней вы заметили, что вас ничего не радует, очень сильны негативные мысли, тяжелое чувство тоски и безысходности, то важно обратиться к психиатру, возможно, сейчас вам нужны антидепрессанты. Не справляться самому это тоже нормально, иногда нам нужна профессиональная помощь», - добавил специалист.

Старшему поколению, родителям мобилизованных мужчин, Скворцов отдельно посоветовал внимательно относиться к своему здоровью, на котором могут негативно сказываться длительные переживания. «Особенно важная рекомендация для старшего поколения! Если вам на душе плохо, обращайтесь за профессиональной помощью к психиатрам и психологам!» — попросил он.

Кроме того, Скворцов призвал не ругаться с другими членами семьи, которые также испытывают стресс.

«Ваши близкие тоже в стрессе, поэтому, если человек начинает кричать или холодно молчать, то попробуйте увидеть в этом его собственное напряжение, он тоже сейчас страдает внутри себя. Вспомните, как дорог для вас этот человек, сформулируйте это и скажите! В таких ситуациях понимание и поддержка близких, слова любви имеют огромное значение! Сейчас как никогда надо говорить друг другу о своих чувствах!» - посоветовал Скворцов.

Ранее психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров назвал способ, как справиться со стрессом на фоне мобилизации. Он рассказал, что паники удастся избежать, если проанализировать все возможные исходы событий.