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Владимир Колокольцев наградил ижевского школьника за решительность и мужество

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«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение о награждении ученика 10 «Б» класса школы № 88 города Ижевска Удмуртской Республики Александра Стерхова.

26 сентября во время нападения на школу молодой человек проявил смелость и самоотверженность в условиях, сопряженных с риском для жизни. Несмотря на полученное пулевое ранение, он немедленно направился в кабинет директора школы, чтобы предупредить о грозящей ученикам и преподавателям опасности. Благодаря действиям старшеклассника появилась возможность оперативно начать эвакуацию.

Затем Александр стал помогать директору и педагогам выводить детей в безопасные места. В это время его заметили сотрудники МЧС России и убедили обратиться за медицинской помощью.

За решительность и мужество, проявленные в экстремальной ситуации, Александр Стерхов награжден медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — 58.мвд.рф
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