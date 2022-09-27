Выросло количество погибших из-за стрельбы в российской школе

27.09.2022 | 10:05

Количество погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 17. Об этом сообщили власти Удмуртии со ссылкой на данные СКР, передает РИА Новости.

«Погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых», — отмечается в публикации.

Ранее раненый учащийся ижевской школы рассказал «Ленте.ру», что побежал в кабинет директора сразу после начала стрельбы и сообщил о нападении.

О произошедшем в ижевской школе № 88 стало известно утром в понедельник, 26 сентября. Сейчас под наблюдением врачей в больницах Ижевска находятся 23 пациента, из них 21 ребенок. Трое детей находятся в критическом состоянии после стрельбы в школе.