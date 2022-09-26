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В стране и мире

Мобилизованных россиян освободили от платы за ряд услуг

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Федеральная нотариальная палата (ФНП) освободит мобилизованных россиян от оплаты ряда услуг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

По информации агентства, у призывников появится возможность получить необходимые им услуги правового и технического характера вне очереди в любой нотариальной конторе страны. Для этого необходимо предъявить повестку военкомата.

«Перечень "дежурных нотариальных контор" в регионе будет определять нотариальная палата соответствующего субъекта РФ», следует из сообщения.

Мобилизованные россияне получат льготы на услуги по удостоверению доверенностей, а также выдаче согласий законным представителям и опекунам детей.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на призванных в рамках частичной мобилизации россиян будут распространяться «и медицинские, и налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, и ежемесячная доплата к пенсии и многое другое».

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Источник — lenta.ru
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