В Сети обнаружили фейковые мобилизационные списки

23.09.2022 | 09:59

В Сети начали распространяться фейковые базы с персональными данными россиян, которых якобы призовут на службу, на фоне объявления о частичной мобилизации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Журналисты издания обнаружили в Telegram-каналах и на теневых форумах списки россиян, которых якобы коснется первая волна частичной мобилизации. Отмечается, что базы содержат информацию более чем о 300 тысячах граждан. Среди утекших данных были их ФИО, даты рождения, адреса, а также серии и номера паспортов.

Как рассказали эксперты по кибербезопасности, появившиеся в Сети базы представляют собой компиляции данных из различных прошлых утечек. Также специалисты обратили внимание, что в списках есть много ошибок, в частности в них можно встретить и женские имена.

В Роскомнадзоре заявили, что распространение якобы мобилизационных списков является «частью информационного давления на российских граждан в связи со специальной военной операцией и приурочено к началу частичной мобилизации».

Также сообщается, что Минобороны России опровергло информацию о достоверности данных, содержащихся в базах, в своем Telegram-канале. Утверждается, что в документе собраны утекшие весной и летом 2022 года данные клиентов сервисов «Яндекс.Еда», Delivery Club и СДЭК.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В ходе обращения к согражданам глава государства отметил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей - жителей ДНР и ЛНР - на «растерзание палачам».