Россиянам начали чаще оформлять покупки в рассрочку

18.09.2022 | 13:19

В России малый и средний бизнес начал активно вводить рассрочку для увеличения продаж. Количество заявок от организаций на подключение к BNPL-сервисам (buy now pay later, «покупай сейчас - плати позже») с февраля-марта в сфере одежды и обуви увеличилось на 60 процентов, косметики - на 45 процентов, товаров для дома - на 80 процентов, а медицинских услуг - на 65 процентов, пишут «Известия» со ссылкой на сервис по предоставлению рассрочки Flexipay.

Большинство компаний повысили стоимость товаров на на 15-50 процентов, поэтому они стали чаще предлагать россиянам оформлять покупки в рассрочку из-за роста цен. Такая мера позволяет стабилизировать продажи. В «Тинькофф», Совкомбанке и «Яндекс Маркете» подтвердили увеличение спроса со стороны бизнеса и граждан на BNPL-формат. Однако Центробанк обнаружил риски в этом способе оплаты и изучает способы его регулирования.

Управляющий директор Совкомбанка Александр Дворский заявил, что число запросов на подключение BNPL увеличиваются на 50 процентов ежемесячно за последний квартал. На данный момент даже сформирована очередь из потенциальных клиентов. По словам эксперта, этим сервисом могут пользоваться все сегменты ретейла.

«Этот сервис появился в России недавно. При этом на текущий момент количество его клиентов уже превышает три миллиона», - подчеркнул генеральный директор финансовой экосистемы Unicom Дмитрий Африканов.

Об интересе россиян к рассрочке сообщалось еще в августе. Тогда FlexiPay сообщил, что число пользователей сервисов «покупай сейчас, плати потом» в России выросло на 25 процентов.