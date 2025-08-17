Сетевое издание|18+|Понедельник|18 авг 2025|00:29
В стране и мире

Умер актер из «Бандитского Петербурга»

В возрасте 48 лет скончался российский актер Дмитрий Гранкин. Соответствующее сообщение появилось на его странице во «ВКонтакте».

Артист, сыгравший в «Бандитском Петербурге» и «Улицах разбитых фонарей», умер 12 августа в 22:30 в Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге. Причинами смерти стали сердечная недостаточность, вызванная болезнью почек, и перенесенный Гранкиным полгода назад инсульт.

«Дима до последнего дня сохранял позитивный и активный образ жизни-недавно купил сап-борд, что бы покорять Балтику», — сообщается на странице актера.

Отпевание и похороны состоялись 17 августа в 12:00 на Северном кладбище.

Ранее сообщалось, что актер театра и кино Владимир Шустов, снявшийся в фильме «Битва за Родину», скончался в возрасте 78 лет. В Северо-Казахстанском театре драмы имени Погодина выразили искренние соболезнования родным и близким артиста.

Источник — lenta.ru
