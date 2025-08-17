Мошенники лишили москвичку четырех квартир

17.08.2025 | 17:43

Жительница Москвы доверилась мошенниками и продала четыре квартиры, лишившись более 50 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Злоумышленники звонили 78-летней женщине в течение полугода. Они представились официальными лицами, предупредили ее о мошенниках и попросили помочь с поимкой.

Сначала пенсионерка согласилась перевести на счета собеседников 1,1 миллиона рублей, а затем — продать квартиры, оставшиеся в наследство от мужа.

Женщина догадалась, что имеет дело с аферистами, когда собеседники начали уговаривать ее продать квартиру в Подмосковье. После этого она обратилась в полицию.

Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России рассказали о новой схеме, которую мошенники используют для обмана россиян. Гражданам начали рассылать поддельные скриншоты из приложений банка, в которых обещают якобы «прибыль от инвестиций».