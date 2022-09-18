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В стране и мире

Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом

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Российская эстрадная певица Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов. Об этом знаменитость написала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

В посте в соцсети Примадонна заявила, что солидарна с мужем, которого считает «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России». По ее словам, шоумен желает своей родине лишь процветания.

О внесении Галкина в реестр иноагентов стало известно 16 сентября. По данным Министерства юстиции, телеведущий занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.

В ответ на это шоумен заявил: «Иноагентом я себя не считаю, но так как я нахожусь в компании очень достойных людей, то буду считать это некой наградой и торжественно шлепать у себя на лбу этот знак, что я признан иноагентом».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Смелый ход

Дмитрий Н. Мотовилов||

Заявка на пост президентши...

Гость||

Отрадно видеть, что еще не все представители шоу-бизнеса потеряли человеческое достоинство. Зауважал.

Гость||

Вот уж новость так новость, да срать на её заявления и меньше внимания.

Гость||

Гость писал(a):

Вот уж новость так новость, да срать на её заявления и меньше внимания.
новость новостью а раньше на нее так было а сейчас зауважал


Имя: Гость
Комментарий:

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