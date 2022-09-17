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Диетолог развеяла миф о пользе салатов

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Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU развеяла миф о пользе салатов.

По ее словам, овощи и фрукты лучше всего употреблять целиком. Она отметила, что это полезнее для жевательного аппарата, сжигания калорий, притока крови и чувства насыщения.

«Если при его производстве происходит контакт с какими-то железными элементами, это терки, кухонные комбайны, то быстрее идут процессы окисления. Правда, если вы съедите этот салат сразу, то ничего страшного не будет, а вот если будете его хранить долго, то часть витаминов будет потеряна», — сказала она.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала, как уменьшить зависимость от соли. Тем, кто привык к соленым блюдам, диетолог порекомендовала добавлять в блюда соль с пониженным содержанием хлорида натрия.

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Источник — lenta.ru
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