В России захотели поднять социальные выплаты части населения

16.09.2022 | 14:19

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что депутаты планируют вынести на рассмотрение вопрос об увеличении фиксированных частей некоторых социальных пенсий. В частности, поднять выплаты хотят инвалидам и детям, потерявшим кормильца в возрасте до 18 лет. Об этом депутат рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

«На последнем заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов было поддержано два правительственных законопроекта, которые нацелены на улучшение качества жизни населения. Один из них касается инвалидов, а другой введения беззаявительного порядка назначения пенсии по случаю потери кормильца для детей до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются по очной форме обучения в образовательных организациях», — поделилась депутат.

Также рассматривается вопрос об увеличении фиксированной части пенсии для проработавших соответствующий период в районах крайнего Севера и в сельском хозяйстве, сообщила член профильного комитета Госдумы.

«Мы понемногу двигаемся к тому, что людям не нужно будет собирать справки, стоять в очередях и к тому, что они смогут получить все эти выплаты в беззаявительном порядке», — резюмировала Бессараб.

Ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что фракция предлагает защитить права работающих пенсионеров, вернуть им индексацию и полноценно пересчитывать пенсию ежегодно 1 августа.