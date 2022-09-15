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В стране и мире

В России появится новый профессиональный праздник

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В России учредили Дeнь федерaльного государственного санитaрно-эпидемиологического нaдзора (Роспотребнадзора). Об этом сообщается на сайте правительства России.

Новый профессиональный праздник будет отмечаться в России 15 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишyстин поручил Роспотребнадзору в течение двух месяцев закрепить это решение нормативным актом.

В правительстве объяснили выбор даты тем, что в этот день в 1922 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет «О санитарных органах республики». В последующие 100 лет сотрудники санитарно-эпидемиологической службы считали 15 сентября своим профессиональным праздником, однако он не был включен в официальный общероссийский перечень праздничных дат.

Ранее в России утвердили календарь праздничных дней на 2023 год. Согласно документу, новогодние выходные начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023-го. Первым рабочим днем в году станет понедельник, 9 января.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Интересно у нас в календаре хоть один просто рабочий день,или всё уже расписано.


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