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В России захотели ограничить содержание домашних птиц

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Российский птицеводческий союз («Росптицесоюз») захотел внести поправки в закон, разрешающий владельцам садовых и огородных участков разводить птицу для личных нужд. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам собеседников агентства, производители мяса опасаются, что принятый закон может привести к распространению птичьего гриппа, попаданию вируса на предприятия и сокращению производства. Глава «Росптицесоюз» Галина Бобылева подтвердила «Ъ» планы инициировать разработку поправок, однако не стала уточнять, в чем именно они заключаются.

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов указал на проблемы, связанные с проверкой соблюдение правил разведения птицы. По его словам, большинство вспышек птичьего гриппа в прошлом происходили как раз в личных хозяйствах. Кроме того, по данным Россельхознадзора, в 2021 году было зарегистрировано 46 вспышек птичьего гриппа в личных хозяйствах и только семь - на птицефабриках.

Кроме того, эксперт отметил, что вспышка птичьего гриппа означает карантин в радиусе пяти километров и остановку работы предприятий.

Ранее Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, по которому россиянам разрешат разводить кур и кроликов на землях, предназначенных для садоводства и огородничества. Позднее закон подписал президент России Владимир Путин.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Что птичий грипп? Пора делать прививки?

Гость||

А Жириновский держал кур?

Гость||

У жирика был осел он его хлыстом лупил? Ослы болеют птичим гриппом?


Имя: Гость
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