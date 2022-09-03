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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

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Сервис «Работа.ру» составил список самых высокооплачиваемых вакансий по всей стране в сентябре. Копия исследования есть распоряжении «Ленты.ру».

В числе наиболее привлекательных аналитики назвали вакансию управляющего в загородном доме в Москве. За 500 тысяч рублей в месяц нужно будет заниматься подбором персонала, закупать продукты, организовывать поездки всех членов хозяйской семьи. Соискателю необходимо иметь опыт аналогичной работы от 3 лет и рекомендации с прошлых мест трудоустройства, а также знать основы юриспруденции.

Одна из самых высоких заработных плат доступна главному инженеру в Краснотурьинске Свердловской области — от 275 тысяч рублей. 250 тысяч предлагают сварщику на полуавтомате в Туймазах (Башкирия), доход до 200 тысяч рублей доступен менеджеру по подбору персонала в Казани. Столько же станет получать врач-косметолог в Нижнем Новгороде, менеджер по тендерам в Казани и автослесарь-автомеханик в Калининграде. Нефтеперерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре готов платить заместителю начальника товарно-сырьевого цеха от 155 тысяч рублей. Специалист займется обеспечением приготовления продукции, руководством производственно-хозяйственной деятельности, организацией приема и хранения сырья.

Результаты недавнего исследования сервисов hh.ru и Skypro показали, что россияне стали чаще задумываться о смене работы. В первой половине 2022 года хотя бы один раз о переквалификации задумывались 85 процентов россиян, что на 34 процентных пункта больше, чем в конце 2020 года. Почти половина респондентов (48 процентов) зарабатывают до 50 тысяч рублей в месяц, только у 3 процентов желающих поменять работу доход выше 200 тысяч рублей в месяц.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Хорошая профессия солдат-наемник но могут убить!

Гость||

Подлая работенка - управляющий барской усадьбой помещицы салтычихи за пол ляма - крепостных пороть на конюшни и еще знать основы юриспруденции чтобы до смерти не запороть и с рекомендациями с прежней работы у местных помещиков. Поместье жаль не указали , может в Плесе?


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