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В ПФР рассказали, как оформить выплату в 10 000 рублей

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В Пенсионном фонде России рассказали гражданам о возможности оформления ежемесячной выплаты на ребенка-инвалида, нетрудоспособного гражданина или инвалида с детства 1 группы.

Тем гражданам, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно ухаживать за собой и вести быт, как правило, кто-нибудь помогает.

Неработающие трудоспособные граждане, которые осуществляют уход, имеют право на получение компенсационной или ежемесячной выплаты, отметили в ПФР.

«Компенсационная/ежемесячная выплата по уходу устанавливается одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого нетрудоспособного гражданина, ребенка-инвалида и инвалида с детства I группы на период ухода за ними и выплачивается ежемесячно», - сообщили в ведомстве.

Размер компенсационной выплаты составляет 1 200 рублей, размер ежемесячной выплаты составляет: родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) – 10 000 рублей, другим лицам – 1 200 рублей.

Для назначения выплаты гражданин, который осуществляет уход, может обратиться с заявлениями в территориальный орган ПФР или через «личный кабинет» на «Едином портале государственных и муниципальных услуг».

Источник — pfr.gov.ru
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