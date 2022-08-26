Сетевое издание|18+|Пятница|26 авг 2022|11:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+32oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В ПФР рассказали о грядущем часе «Х» для миллионов россиян

Печать
Telegram

В официальном Telegram-канале Пенсионного фонда России появилась информация, что надо сделать за месяц до выхода на пенсию.

По словам заведующей кафедрой бухгалтерского учета аудита и статистики экономического факультета РУДН Марии Петровской, при желании человек может отказаться от автоматического расчета пенсии и перехода к выплатам с учетом дополнительных документов следует подать заявление за месяц до дня «Х».

«Как правило, работодатели, у которых есть соглашение с Пенсионным фондом, заблаговременно предоставляют сведения и копии документов сотрудников, которые планируют выход на пенсию, что позволяет ПФР заранее начать проверку пенсионных прав», - сообщила Петровская.

Гражданину следует подать в территориальное отделение ПФР заявление, паспорт, трудовую книжку не раньше, чем за месяц до дня выхода на пенсию.

Кроме того, при наличии, следует приложить иные документы, которые, например, будут подтверждать наличие нетрудоспособных членов семьи.

«Заявление можно подать лично и в электронном виде, оно будет рассматриваться до пяти рабочих дней, извещение о принятом решении пенсионер получит через три дня», - отметили в Telegram-канале ПФР.

Эксперт Мария Петровская посоветовала при возникновении вопросов обратиться в региональное отделение ПФР по месту жительства будущего пенсионера.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте