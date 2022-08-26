В ПФР рассказали о грядущем часе «Х» для миллионов россиян

26.08.2022 | 11:23

В официальном Telegram-канале Пенсионного фонда России появилась информация, что надо сделать за месяц до выхода на пенсию.

По словам заведующей кафедрой бухгалтерского учета аудита и статистики экономического факультета РУДН Марии Петровской, при желании человек может отказаться от автоматического расчета пенсии и перехода к выплатам с учетом дополнительных документов следует подать заявление за месяц до дня «Х».

«Как правило, работодатели, у которых есть соглашение с Пенсионным фондом, заблаговременно предоставляют сведения и копии документов сотрудников, которые планируют выход на пенсию, что позволяет ПФР заранее начать проверку пенсионных прав», - сообщила Петровская.

Гражданину следует подать в территориальное отделение ПФР заявление, паспорт, трудовую книжку не раньше, чем за месяц до дня выхода на пенсию.

Кроме того, при наличии, следует приложить иные документы, которые, например, будут подтверждать наличие нетрудоспособных членов семьи.

«Заявление можно подать лично и в электронном виде, оно будет рассматриваться до пяти рабочих дней, извещение о принятом решении пенсионер получит через три дня», - отметили в Telegram-канале ПФР.

Эксперт Мария Петровская посоветовала при возникновении вопросов обратиться в региональное отделение ПФР по месту жительства будущего пенсионера.