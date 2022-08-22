Академик РАН назвал необходимым расследование смерти Жириновского после прививок

22.08.2022 | 12:59

Смерть привившегося восемь раз от коронавируса главы ЛДПР Владимира Жириновского необходимо расследовать. Такое мнение в эфире «Радио Россия» высказал вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов. Отрывок его выступления приводит Telegram-канал «Пул №3».

«Вот от 100 граммов водки люди не умирают. А от литра умирают! Это был явный перебор», — сказал Нетесов.

По его словам, скончавшийся политик находился в группе риска и «собрал все возможные предпосылки для смертельного исхода, которые только можно собрать»: у него был диабет, повышенный вес и проблемы с почками.

«Должно было быть специальное расследование, результаты которого должны были быть опубликованы, чтобы больше таких повторений не было. Ему толчок ковидовский нужен был небольшой — и все», — считает Нетесов.

В декабре 2021 года Владимир Жириновский сообщил, что сделал восьмую прививку от COVID-19. Несмотря на это, в начале февраля 2022 года политика госпитализировали с симптомами коронавируса.

6 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что глава ЛДПР умер.