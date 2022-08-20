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В стране и мире

В России выступили против размещения картинок о вреде алкоголя на бутылках

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В Роскачестве выступили против размещения иллюстраций о вреде алкоголя на бутылках. Об этом сообщила заместитель руководителя организации Елена Саратцева, передает РИА Новости.

По ее словам, это может снизить темпы развития виноделия в России, поскольку «сократит площадь для нанесения обязательной информации о маркировке или сделает ее нечитаемой». При этом эксперт отметила, что в Роскачестве выступают за борьбу с чрезмерным употреблением алкоголя.

Ранее замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов рассказал, что в России готовят законопроект, предлагающий наносить на спиртные напитки картинки, показывающие негативные последствия употребления алкоголя.

Похожие иллюстрации ввели для табачной продукции в 2008 году. Через четыре года Минздрав России утвердил список изображений о вреде курения, которые необходимо размещать на упаковках табачных изделий.

Ранее 17 августа депутат Госдумы Светлана Бессараб выступила за поднятие возраста продажи спиртного в России до 21 года для борьбы с алкоголизмом. По ее словам, нужно демонстрировать россиянам, что есть куда более достойные способы проведения досуга.

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Источник — lenta.ru
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