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В стране и мире

В России обновили рекомендации по лечению COVID-19

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Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по лечению COVID-19. Так, в новую версию были добавлены препараты «Ингавирин» и нирматрелвир+ритонавир, известный под торговыми наименованиями «Миробивир» и «Скайвира». Соответствующий документ появился на сайте ведомства.

В список возможных к назначению лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых также включили «Ремдесивир», «Фавипиравир», «Молнупиравир», «Умифеновир».

В прошлой версии рекомендаций от Минздрава не было данных о препарате с действующим веществом имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, известном под торговым наименованием «Ингавирин», и о лекарственном средстве нирматрелвир+ритонавир, зарегистрированном в России как «Миробивир» и «Скайвира».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко призвал российских граждан вновь носить маски из-за роста случаев коронавируса.

До этого академик РАН Сергей Нетесов предположил, что в России заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад в ближайшие две недели. Специалист также сообщил о снижении летальности новых вариантов коронавируса и об увеличении их распространяемости.

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Источник — lenta.ru
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