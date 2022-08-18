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В стране и мире

Ценам на школьные товары в России предсказали снижение

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Минпромторг России сообщил, что цены на школьные товары после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года начнут снижаться уже в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минпромторг России уделяет особое внимание развитию производства социально значимых товаров - именно к таким относятся школьные товары и принадлежности», - подчеркнули в министерстве. Отмечается, что ведомство находится в постоянном контакте с профильными организациями, ассоциациями и бизнес-сообществом.

Опираясь на данные Росстата, министерство сообщило об изменении цен на школьные товары в июле текущего года по отношению к июлю 2021-го. Так, школьные брюки подорожали в среднем на 13 процентов, сорочки для мальчиков - на 16 процентов, платья из полушерстяных и смесовых тканей — на 6 процентов, блузки для девочек - на 9 процентов, юбки - на 8 процентов. Кроме того, цены на школьные рюкзаки выросли на 10 процентов.

Ранее эксперт рынка, президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина назвала минимальную стоимость сборов ребенка в школу. По ее словам, инфляция и проблемы с логистикой привели к подорожанию школьных принадлежностей на 12-15 процентов. «Но эта цифра - "средняя температура по больнице". Понятно, что импортные товары дороже из-за логистики, чем российские», - сказала она.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Предсказали случаем не на передачи экстрансенсов по тв3.

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