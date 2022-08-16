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В стране и мире

В России подорожало обучение в вузах

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Около 76 процентов российских вузов повысили цены на обучение для первокурсников в 2022-2023 учебном году в среднем на 4 процента. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобрнауки.

Средний рост стоимости по очной форме обучения оказался не более 3 процентов, по заочной - 4,5 процента. Цены на обучение для студентов второго и последующих курсов более половины вузов «увеличили, но лишь на сумму, не превышающую уровень инфляции», отметили в ведомстве.

Две трети учебных заведений подняли цены на программы специалитета (не более 4 процентов) и магистратуры (подорожание не более чем на 5 процентов).

За прошлый год средняя стоимость обучения на первом курсе в российских вузах выросла на 10 процентов. С 2019 года учеба подорожала на 17 процентов. Ранее стало известно, что более трети (35 процентов) семей готовы отказаться от поступления детей в вузы из-за высокой стоимости обучения.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Это доступное обучение повысили вузы?Или это повысились услуги что оказывает вуз по обучению,то есть бизнес?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее стало известно, что более трети (35 процентов) семей готовы отказаться от поступления детей в вузы из-за высокой стоимости обучения.
Правильно, нечно, пусть телевизор смотрят, проникаются величием державы. А от ума, как сказал классик, одно горе

Гость||

по конституции у нас образование бесплатное

Гость||

А что в рашке неподоражало? Обесценивается только труд человеческий!

Гость||

И жизнь.

Гость||

Каг жи так, вроде не импортное обучение, а повысилось. Ожидаешь пакостей от заморского врага, а тут свои удар поддых наносят!

Гость||

Гость писал(a):

Ожидаешь пакостей от заморского врага, а тут свои удар поддых наносят!
Во всём виноват Обама - забрал из библиотеки все книжки, и не вернул :(

Гость||

Гость писал(a):

Во всём виноват Обама - забрал из библиотеки все книжки, и не вернул :
И когда он только успевает - и в подъездах наших гадит, и книжки наши читает (

Гость||

А в СССР обучение было бесплатное и рабочие места были для всех.

Гость||

Российские пенсионеры считают, что жили бы комфортно с выплатой в 39 тыс. 638 рублей в месяц, сообщили опрошенные ВЦИОМ. Эта сумма в 2,3 раза превышает средний размер назначенной государством пенсии в апреле — 16 тыс. 974 рубля по данным Росстата.

Запросы мужчин оказались выше — 43 тыс. 908 рублей, у женщин — 37 тыс. 465 рублей.

При этом пенсионеры Москвы и Санкт-Петербурга хотели бы получать в среднем 49 тыс. 103 рублей, тогда как в селах желаемый размер пенсии на 30% ниже — 33 тыс. 736 рублей.

Также запросы зависят от уровня образованности. Пенсионеры с высшим образованием мечтают о пенсии в 44 тыс. 87 рублей.

По мнению большинства опрошенных (64%), главным гарантом пенсионного обеспечения должно быть государство.

Ранее Генпрокуратура инициировала проверку Пенсионного фонда России (ПФР) в связи с отказом в выплате социальных пособий в регионах.

Поводом для массовых проверок стало обращение жителей Кубани, которые оспаривали отказ в выплате пособий на детей в возрасте от восьми до 17 лет. Оказалось, что региональным отделением фонда при рассмотрении заявлений была допущена техническая ошибка. Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды. Доход семей был необоснованно завышен, что и повлекло отказ в выплатах.

Учитывая распространенный характер таких нарушений, Генпрокуратурой РФ организована проверка деятельности ПФР.

Гость||

Умные учатся на чужих ошибках. Дураки учатся на собственных. Российские обыватели — ни на тех, ни на других. У нас и арифметика суверенная. Особый путь!

Арифметика как наука о числах и действиях над ними в который уже раз посрамлена. Читаю стенограммы общения региональных начальников с нашим президентом. Несмотря на санкции-шманкции, у всех все в целом растет, развивается, приумножается, импортозамещается, несет яйца и колосится. Производительность труда, инвестиции, сельское хозяйство, промышленное производство, строительство, технологический суверенитет и даже зарплаты — все вроде как меняется только к лучшему.

В каждом регионе, согласно стенограммам, дела обстоят так, что если суммировать да потом на количество субъектов поделить, то среднеарифметическому позавидуют и федеральные земли Германии, и кантоны Швейцарии, и каждый по отдельности штат США. А если не делить, то мы должны быть даже не в пятерке, а в тройке ведущих экономик мира. Проблема только в алкоголизации населения Кировской области, но и это не мешает курсу на развитие.

Но что-то не получается математически процветания. Не складывается почему-то.

А потом эксперты удивляются когнитивному диссонансу, когда граждане верят в скорое наступление светлого будущего страны, говоря о дырках в своих личных карманах.

Константин Калачев, политолог

Гость||

По радио недавно слушал передачу, что сейчас якобы все ломятся после 9 класса в рыгачку. Типа, это дешевле, и времени на обучение не так много, и зарплаты у рабочих неплохие.

Имя: Гость
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