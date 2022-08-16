В России подорожало обучение в вузах

16.08.2022 | 16:49

Около 76 процентов российских вузов повысили цены на обучение для первокурсников в 2022-2023 учебном году в среднем на 4 процента. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобрнауки.

Средний рост стоимости по очной форме обучения оказался не более 3 процентов, по заочной - 4,5 процента. Цены на обучение для студентов второго и последующих курсов более половины вузов «увеличили, но лишь на сумму, не превышающую уровень инфляции», отметили в ведомстве.

Две трети учебных заведений подняли цены на программы специалитета (не более 4 процентов) и магистратуры (подорожание не более чем на 5 процентов).

За прошлый год средняя стоимость обучения на первом курсе в российских вузах выросла на 10 процентов. С 2019 года учеба подорожала на 17 процентов. Ранее стало известно, что более трети (35 процентов) семей готовы отказаться от поступления детей в вузы из-за высокой стоимости обучения.