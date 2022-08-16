16.08.2022 | 14:56

Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев, в связи с чем в ряде регионов страны Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в общественных местах, в транспорте, а также закрытых помещениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Речь идет о тех субъектах, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения.

«По итогам 32 недели 2022 года в России зарегистрировано 175 680 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 119,71 на 100 тысяч населения, что на 49,2 процента выше, чем на прошлой неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 18 регионах», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что 48,6 процента выявленных новых случаев коронавируса приходится на три региона — Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В то же время в Архангельской области наблюдается снижение заболеваемости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила проработать рекомендации с органами исполнительной власти российских регионов, а также активизировать разъяснительную работу с населением.

По данным оперативного штаба на 16 августа, в России за прошедшие сутки выявили 23 909 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 931 140.