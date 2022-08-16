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В стране и мире

Роспотребнадзор рекомендовал носить маски

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Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев, в связи с чем в ряде регионов страны Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в общественных местах, в транспорте, а также закрытых помещениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Речь идет о тех субъектах, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения.

«По итогам 32 недели 2022 года в России зарегистрировано 175 680 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 119,71 на 100 тысяч населения, что на 49,2 процента выше, чем на прошлой неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 18 регионах», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что 48,6 процента выявленных новых случаев коронавируса приходится на три региона — Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В то же время в Архангельской области наблюдается снижение заболеваемости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила проработать рекомендации с органами исполнительной власти российских регионов, а также активизировать разъяснительную работу с населением.

По данным оперативного штаба на 16 августа, в России за прошедшие сутки выявили 23 909 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 931 140.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

без соплей как на коньках

Гость||

Опять начинается...

Гость||

Власти в предвкушении многомиллионных сборов штрафов за неношение мордотряпок. Менты готовятся, суды заправляют принтеры чернилами.

Гость||

Ни одного человека в маске ни в одном магазине нет. Пусть запихнут свои рекомендации козе в трещину.

Гость||

Необходимо постановление Губернатора об обязательном ношении масок, чуть ли не каждый второй третий чихает и кашляет даже не прикрываясь не отворачиваясь

Гость||

Зря граждане агрессивно реагируют на маски, ковидом действительно становится ГЛАВНЫМ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Гость||

Будут носить? Ха.ха.ха.!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.08.2022 15:29|

Власти в предвкушении многомиллионных сборов штрафов за неношение мордотряпок. Менты готовятся, суды заправляют принтеры чернилами.

Не хочешь носить мородотряпку, примеришь деревянный макинтош, в твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь

Гость||

Только после вас

Гость||

Никто не будет носить на лицах ни от чего не спасающие тряпки по рекомендации этих воров. Заставить носить тряпки на лицах может только закон под угрозой штрафов, и полицейских отправить патрулировать магазины. Каждому своё: кто-то в соседнем государстве бои ведет за Родину, а кому-то по душе в теплом тылу безмасочников обилечивать.

Гость||

Гость писал(а):

> Власти в предвкушении многомиллионных сборов штрафов за неношение

> мордотряпок. Менты готовятся, суды заправляют принтеры чернилами.

Ты то откуда знаешь?

Гость||

Потому что не впервой. Российская бюрократия предсказуема

Гость||

Гость писал(а):

> Потому что не впервой. Российская бюрократия предсказуема

Так ведь нет дефицита бюджета

Гость||

Дефицит есть у бюджета, потому что весь город в ямах и говне, цирк недостроен, планетарий бесполезное убожество. Если дефицита бюджета нет, вопрос: где деньги? Ответ: украли.

Гость||

Гость писал(а):

> Дефицит есть у бюджета

Нет

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Имя: Гость
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