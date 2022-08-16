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В стране и мире

Аксенов сообщил о пострадавших из-за детонации боеприпасов в Крыму

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Из-за детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма получили ранения два мирных жителя. О пострадавших среди гражданского населения рассказал глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, их жизни ничего не угрожает. Аксенов также отметил, что детонация продолжается, на месте работают силы МЧС, Минобороны России, Росгвардии, а также экстренные службы.

«Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону», — добавил он.

Детонация боеприпасов на полуострове произошла в Джанкойском районе утром во вторник, 16 августа. Около 2000 жителей близлежащего села эвакуировали.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

вы там поакуратней с бычками то, тушить их надо рядом со снарядами, ойойойойойой

Гость||

Это фейерверк в честь отличного туристического сезона.

Гость||

хорошо что в этом году отказался от поездки на отдых в Крым а то бы наблюдал такие картины и пробки оттуда выехать, мучение было бы а не отдых

Гость||

Жара такая стоит и в Крыму наверно.....

Гость||

А какого калибра бычки?

Гость||

Хлопок трансформатора, не нагнетайте.

Гость||

Ну как, ватники? Хороша жизнь ватная? Мечты сбываются?

Гость||

Детонации и взрывы на полуострове становятся еженедельной рутиной – которой ни у кого нет четких объяснений.

Гость||

Аксенов на фоне ЧП под Джанкоем заявил о сокращении маршрута поездов в Крым - они будут останавливаться под Феодосией, дальше по полуострову людей повезут автобусами

Гость||

Петух и туда прилетел

Гость||

А зачем на картинке замазали плакат с приглашением жителей на выборы 11 сентября?

Гость||

А на крейсере тоже курили?

Гость||

Гость писал(a):

А на крейсере тоже курили?
Крейсер горел стабильно раз в два месяца. Кто на нем служил - те бедолаги подтвердят. Отмучился старичок.

Гость||

Только Путин остановит серию этих бессмысленных хлопков.

Гость||

Там ещё один салют.надо срочно ехать в Крым,позагорать.

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Имя: Гость
Комментарий:

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