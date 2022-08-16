Аксенов сообщил о пострадавших из-за детонации боеприпасов в Крыму

16.08.2022 | 09:51

Из-за детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма получили ранения два мирных жителя. О пострадавших среди гражданского населения рассказал глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, их жизни ничего не угрожает. Аксенов также отметил, что детонация продолжается, на месте работают силы МЧС, Минобороны России, Росгвардии, а также экстренные службы.

«Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону», — добавил он.

Детонация боеприпасов на полуострове произошла в Джанкойском районе утром во вторник, 16 августа. Около 2000 жителей близлежащего села эвакуировали.