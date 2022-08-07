В канализационный колодец в Москве провалились 12 рабочих

На юго-востоке Москвы 12 рабочих провалились в канализационный колодец. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, ЧП произошло 7 августа рядом с коллектором на Краснодарской улице, где бригада проводила ремонтные работы. На место прибыли экстренные службы, которым удалось найти четырех пострадавших и извлечь их на поверхность живыми.
Продолжаются поиски еще восьми человек.
8 июля в Канаевском районе Краснодарского края двое рабочих погибли при очистке коллектора, еще один пострадал. Россияне получили отравление парами метана.
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