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Россиянам назвали лучший фильм для борьбы с депрессией

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Из множества фильмов — романтических с хэппиэндом, комедий — можно выделить один фильм для борьбы с депрессией. Об этом заявил психолог Петр Галигабаров, сообщает портал «Доктор Питер».

По его мнению, для поднятия настроения россиянам лучше всего пересмотреть сагу о Гарри Поттере, в частности, третий фильм — «Гарри Поттер и узник Азкабана».

В качестве аргумента эксперт назвал то, что автор бестселлера — Джоан Роулинг — начала работать над книгой, считая себя неудачницей и страдая от депрессии. При этом сейчас она стала знаменитостью и любимой писательницей миллионов читателей по всему миру.

Эксперт добавил, что начать просмотр киноэпопеи стоит с первого фильма, подмечая при этом сильные качества главного героя. Психолог также уверен, что в книгах о Гарри Поттере писательница представила свое видение депрессии и способы борьбы с ней.

В частности, по мнению Галигабарова, стоит обратить внимание на дементоров, поскольку они олицетворяют депрессивное расстройство. В книге и фильмах показано, что побороть их можно с помощью счастливых и добрых воспоминаний, верой в успех, а также обращаясь к старшему и мудрому наставнику.

Ранее врач рассказала о пользе ярких фруктов при депрессии. По словам спортивного врача Александры Пуриги, яркие фрукты в рационе могут снизить риск развития депрессии.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Взгрустнувший вдруг патриот-россиянин должен смотреть для поднятия настоения фильм западного производства про чуждого нам Гарри Поттера. Вот, никто не спрашивал создательницу Поттеру Д. Роулинг, как она относится к спецоперации. Ведь, небось, против, собака такая. Э-эх, патриоты... Смотрите уж "Кубанские казаки" 1949 г. выпуска. Ещё хорошо "Ленин в октябре" 1937 г. Хотя... С Лениным теперь осторожнее надо. Посмотришь - ещё обвинят, что революцию готовишь.

Гость||

Отчий берег хороший сериал, а Гарри нам не нужен. Между прочим греховный фильм с точки зрения православия.

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