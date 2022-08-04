Путин разрешил использовать материнский капитал на оплату частных школ

04.08.2022 | 10:30

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому разрешается использовать материнский капитал на оплату частных школ и детских садов. Соответствующий указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что родители смогут использовать средства маткапитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями. При этом у бизнесменов обязательно должна быть лицензия на образовательную деятельность.

15 июля депутаты Госдумы во II и III чтениях проголосовали за расширение применения маткапитала. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин тогда подчеркнул, что закон нацелен повысить доступность дошкольного образования.