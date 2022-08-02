В стране и мире

Оценена разница в зарплатных ожиданиях женатых и холостых россиян

Печать
Telegram

У мужчин в России, состоящих в браке, зарплатные ожидания на 13 процентов выше, чем у холостых. Также у трети женатых расходы на транспорт и отдых составляют до 40 процентов от всего бюджета, говорится в исследовании «Зарплата.ру», пишет РИА Новости.

Среди более двух тысяч работающих мужчин в возрасте от 18 до 55 лет 34 процента брали подработки после вступления в брак, а еще 32 процента меняли место на более высокооплачиваемое. Около 16 процентов респондентов также просили индексировать зарплату, на что работодатель соглашался. При этом 18 процентов не делали никаких попыток по улучшению своего финансового состояния.

Также в исследовании оценена разница в тратах на отдых. Выяснилось, что более 20 процентов от всего бюджета тратят на отдых 36 процентов женатых мужчин, доля неженатых с такими расходами - 26 процентов.

Ранее стало известно, что большинство россиянок хотело бы, чтобы их избранник зарабатывал от 100 тысяч рублей в месяц. Еще четверть респонденток назвали желаемой зарплатой для мужчины 70-100 тысяч рублей. На зарплату мужчины от 15 тысяч до 30 тысяч рублей согласились бы только три процента женщин.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

Так большинство и полусают максимум 30 тысяч! И ничего, все семейные. Желаемое и действительной две разные вещи.

Гость||

Разницы между женатым и холостым человеком никакой нет, все это бред сивой кобылы. Женатый мужчина отличается тем от холостого, что траты тратятся на законную жену, а у холостого на гражданскую, эскорт и тп женщину.

Гость||

Разница состоит в том, что доходы не соответствуют тому какие цены на все, что продаётся Не знаю как считается МРОТ и прожиточный минимум, скорее всего от балды. Здесь нет ни сьемного жилья или взятого в ипотеку, нет затрат на лечение и обследование, нет затрат на физическую и спортивную культуру занятий и оборудования или спец.одежды,оздоровительные процедуры ,нет даже на замену зубов подсчёта. Не говорю уже об образовательных средств, проезде и многом другом.

500 руб в день по их мнению это и есть потолок для нас. Живи и радуйся, это ж целых 500 рублей в сутки.

Гость||

Поэтому у всех кредиты и не по одному. В кредит что то купить это не роскошь, а необходимое в наше время. Кто то покупает в кредит еду, кто то одежду, кто то бытовую технику, кто то закрывает другой кредит и залезает ещё в более кабалистый кредит. Не нужно врать про то, что пробки и много машин у подъездов. Пробки от того, что дороги сделаны в советское время и после расширения и застроек районов не было ничего сделано, чтобы снизить нагрузку, а именно несколько полос дороги и мн. д способы. В каждом дворе конечно есть машины, но если посчитать сколько квартир только во дворе, не говоря сколько в каждой квартире взрослого населения, то ответ, что много машин отпадает. Так могут отвечать боты, тролли и глупцы. Они же могут писать про полные корзины продуктов. Но если посмотреть в каждую корзину то можно увидеть безысходность.. К тому же корзины многие люди берут раз в месяц и даже в квартал, только другим этого не понять.

Гость||

15.44. у женатого кроме женщины еще есть прицеп с открытым ртом.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте