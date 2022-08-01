Названо число имеющих право на прибавку к пенсии работающих пенсионеров в России

01.08.2022 | 16:14

Пенсионный фонд России (ПФР) назвал число работающих пенсионеров, имеющих право на ежегодный перерасчет пенсий. Там отметили, что прибавку могут ожидать около 10 миллионов россиян, передает ТАСС.

«С 1 августа пенсионеры, работавшие в 2021 году, начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере в результате ежегодного перерасчета. Увеличение происходит автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно», - пояснили в ПФР.

На перерасчет без заявления имеют право получатели страховых пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в Пенсионный фонд в 2021 году.

Отмечается, что размер прибавки будет индивидуальным, он зависит от зарплаты работающего пенсионера в прошлом году и объема перечисленных страховых взносов и коэффициентов. Также учитывается год выхода на пенсию.

О перерасчете пенсий для части россиян объявил 31 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сообщил, что с 1 августа в силу вступит ряд нововведений, среди прочего предполагающих повышение пенсий работающим пенсионерам.