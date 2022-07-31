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В стране и мире

Володин перечислил вступающие в силу с августа законы

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C 1 августа 2022 года увеличатся пенсии работающих пенсионеров и вступят в силу новые поправки в федеральный закон «Об оружии», а Федеральная Налоговая служба (ФНС) сможет передавать сведения о налогоплательщике другим лицам. О вступающих в силу изменениях рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале нижней палаты парламента.

«Работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Это делается ежегодно. Размер повышения индивидуален и определяется исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году», — перечислил спикер.

С августа у самозанятых граждан появится возможность встать на учет через портал госуслуг, на котором теперь смогут зарегистрироваться граждане народных республик Донбасса ДНР и ЛНР, а также граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Помимо этого, ФНС сможет снимать статус налоговой тайны с данных о налогоплательщике для передачи их третьим лицам, но только с разрешения самого налогоплательщика.

Новые поправки в закон об оружии уточнят условия покупки огнестрельного длинноствольного нарезного оружия. В законе появится пункт, запрещающий его коллекционирование, если у гражданина будет отсутствовать разрешение на его приобретение.

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Источник — lenta.ru
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