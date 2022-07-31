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Правительство одобрило выделение средств на доплаты неработающим пенсионерам

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Правительство России одобрило выделение Минтруду средств из Резервного фонда на выплату социальных региональных доплат к пенсии в 2022 году. Об этом в субботу, 30 июля, сообщается на официальном сайте кабмина.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Благодаря этому решению доплаты в текущем году получат минимум 1,2 миллиона человек. Деньги полагаются неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума. Средства будут направлены из резервного фонда российского правительства.

Ранее пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала, что российские пенсионеры могут увеличить пенсию на 4,5 тысячи рублей, подтвердив «выпавший» трудовой стаж. Она пояснила, что пожилые граждане, работавшие в советское время, в особенности на стыке 1980-х и 1990-х годов, чаще всего сталкиваются с неучтенными периодами стажа.

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Источник — lenta.ru
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