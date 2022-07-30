В стране и мире

Роструд напомнил об условиях переноса отпуска

Печать
Telegram

Роструд напомнил россиянам об условиях переноса отпуска, передает агентство «Прайм». Как рассказали в пресс-службе ведомства, сделать это можно из-за временной нетрудоспособности работника, исполнения им государственных обязанностей, несвоевременного расчета отпускных или по соглашению сторон.

Если инициатором переноса выступает работник, тогда ему необходимо написать заявление на имя работодателя. В ведомстве отметили, что перенос должен быть согласован с непосредственным руководителем. Изменение времени отпуска по инициативе работодателя возможно, но только с согласия сотрудника и в исключительных случаях.

Так, если предоставление отпуска может негативно отразиться на ходе работы организации, он может быть перенесен на следующий год. Однако в этом случае его следует использовать не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

В ведомстве подчеркнули, что работник не может оставаться без оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд. А несовершеннолетние сотрудники и занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда должны ходить в оплачиваемый отпуск каждый год.

Ранее психолог Андрей Зберовский перечислил способы сэкономить в отпуске. В первую очередь, сделать это поможет отказ от распития крепких спиртных напитков. Также, по его словам, на отдыхе в курортных городах можно не пользоваться такси, а ходить пешком или ездить на общественном транспорте.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте