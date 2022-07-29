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Психолог назвала оптимальный возраст для переезда от родителей

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Съезжать от родителей нужно, если возвращение домой вызывает негативные эмоции и дискомфорт, уверена психолог Юлия Хадарцева. Оптимальный возраст для переезда из родительского гнезда она назвала в интервью для «Пятого канала».

По словам психолога, процесс постепенного отдаления от родителей — нормальное явление. Она уверена, что в возрасте 17-19 лет, когда личность человека уже сформирована, нужно отделяться от родителей и строить собственную жизнь.

Понять, что пора покинуть родительское гнездо наступила, можно по внутренним ощущениям от совместной жизни, объяснила она. «От родителей нужно уходить, когда становится совсем невыносимо жить по правилам родителей, слушать их, даже есть, что они готовят и слушать постоянную критику», — заявила психолог.

Хадарцева отметила, что попытки подстроиться под уклад жизни старших членов семьи или же, наоборот, конфликтовать с ними — самое неправильное решение. Она уверена: чем дольше человек остается под одной крышей с родителями, тем дольше он остается в роли ребенка, что только мешает жизненной реализации.

В заключение психолог также посоветовала родителям осознать, что дети не являются собственностью и их нужно отпускать, чтобы они могли жить счастливо.

Ранее были названы методы сохранения отношений с близкими при спорах о политике. Психолог Ирина Воронова советует сдерживать накал эмоций, даже если одна из сторон явно негативно настроена по отношению к другой.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

-Мама, можно я буду курить?

-Кури, сынок.

-Мама, а можно я буду водку пить?

-Пей, сынок.

-Мам, а можно я буду женщин водить?

-Сынок, кури, пей, води женщин, в конце концов, тебе уже сорок пять лет!

Гость||

От родителей! А не родителей от вас в нору бобра.

Гость||

17 нормальный возраст для этого, многие именно в это время уезжают учиться в другие города, оперяются так сказать.

Имя: Гость
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