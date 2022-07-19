Курс доллара установил антирекорд

19.07.2022 | 16:49

Курс доллара на торгах 19 июля опустился ниже 55 рублей, что стало антирекордом с 4 июля, свидетельствуют данные Московской биржи.

На момент публикации курс доллара равнялся 55,01 рубля. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составило 1,33 рубля, или 2,3 процента. В низшей точке падения курс равнялся 54,95 рубля.

Курс евро на момент публикации равнялся 56,08 рубля. Снижение по сравнению с уровнем закрытия составило 1,03 рубля, или 1,8 процента.

Последние несколько месяцев российские чиновники и экономисты говорят о необходимости ослабления курса рубля ради наполнения бюджета и конкурентоспособности экспортеров. 19 июля стало известно о возможных параметрах нового бюджетного правила, которое будет призвано в том числе сохранять предсказуемость котировок национальной валюты. Предполагается, что цена отсечения будет установлена на уровне 60 долларов за баррель, а объем добычи — на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки.сть.