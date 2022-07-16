В стране и мире

Российского экс-следователя осудили за поджог здания отдела СКР в Новой Москве

Печать
Telegram

Щербинский суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего следователя по особо важным делам следственного отдела по Новой Москве Главного следственного управления Следственного комитета России по столице 44-летнего Максима Митасова и его пособников за поджог здания отдела СКР. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова.

Следствием и судом установлено, что мае 2017 года экс-следователь организовал поджог Маратом Зейдовым при пособничестве Риада Мамедова здания следственного отдела в Новой Москве с целью повредить и уничтожить имущество, а также уголовные дела, находившиеся в производстве следователей, чтобы воспрепятствовать их расследованию. В результате было повреждено здание следственного отдела, уничтожено имущество отдела и личное имущество следователей.

Суд приговорил Митасова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Он также на три года лишен права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Пропавшие в российском регионе мать и дочь нашлись живыми
  • В Минпромторге высказались о планах IKEA продать торговые точки в России
  • Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи в Новошахтинске
  •  
  • Правительство упростило регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте