Российского экс-следователя осудили за поджог здания отдела СКР в Новой Москве

16.07.2022 | 12:49

Щербинский суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего следователя по особо важным делам следственного отдела по Новой Москве Главного следственного управления Следственного комитета России по столице 44-летнего Максима Митасова и его пособников за поджог здания отдела СКР. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова.

Следствием и судом установлено, что мае 2017 года экс-следователь организовал поджог Маратом Зейдовым при пособничестве Риада Мамедова здания следственного отдела в Новой Москве с целью повредить и уничтожить имущество, а также уголовные дела, находившиеся в производстве следователей, чтобы воспрепятствовать их расследованию. В результате было повреждено здание следственного отдела, уничтожено имущество отдела и личное имущество следователей.

Суд приговорил Митасова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Он также на три года лишен права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.