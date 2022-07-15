В России ужесточили наказание за выбрасывание мусора из машин

15.07.2022 | 11:58

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за незаконный выброс мусора из авто. Соответствующий документ в четверг, 14 июля, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Устанавливается административная ответственность за выбрасывание мусора из машин, мотоциклов и прицепов в виде штрафа для граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей, для ИП - от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей. При этом за повторное правонарушение размеры утвержденных штрафов увеличатся вдвое.

В случае если нарушение совершено с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, штраф для граждан составит от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 120 тысяч рублей.

Кроме того, для должностных и юридических лиц предусматривается возможность конфискации транспортного средства, из которого выбросили мусор.

Закон, о котором идет речь, депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении 29 июня.

В декабре прошлого года Путин рассказал, что в стране зафиксированы высокие темпы борьбы с мусором - в вопросе раздельного сбора отходов достигнут показатель в 40 процентов. По его словам, несмотря на сложности, мусорная реформа в стране двигается.