Россиянку приговорили к году ограничения свободы за гибель девочки от ее собак

14.07.2022 | 10:41

Читинский районный суд Забайкальского края вынес приговор жительнице села Домна, чьи 13 собак напали на 7-летнюю девочку и загрызли ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Суд приговорил ее к ограничению свободы на один год и 10 месяцев. Также ей запрещено содержать и разводить собак в течение двух лет и 10 месяцев.

Из материалов дела следует, что у женщины было 13 беспородных собак, которых она содержала на участке без надежного ограждения. В январе стая собак убежала со двора и напала на школьницу, возвращавшуюся домой. Ее тело было найдено 22 января на пустыре у села Домна.