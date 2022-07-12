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Россияне перечислили основные поводы своей тревожности

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Рост цен и дефицит товаров волнуют россиян сильнее, чем возможное обострение ситуации в ходе специальной военной операции на Украине, вплоть до угрозы нанесения ядерного удара. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Национальный индекс тревожностей» агентства КРОС.

Также сильны страхи, вызванные блокировкой западных соцсетей и уходом из страны иностранных брендов. При этом пандемия COVID-19 перешла в разряд «псевдофобий»: коронавирус потерял актуальность, а в угрозу оспы обезьян пользователи не верят. Эксперты объяснили, что людей больше волнует то, что касается их непосредственно, поскольку они не желают менять свои вкусы и привычки.

В июне психолог Анна Федотова объяснила россиянам, почему возникают страх и беспокойство за будущее, а также назвала способы бороться с ними. Специалистка сказала, что подобному тревожному состоянию подвержены многие мужчины и женщины, особенно проживающие в мегаполисах с традиционно высоким ритмом жизни. По мнению Федотовой, в период экономических и геополитических кризисов беспокойство за будущее вполне оправдано. Однако, подчеркнула она, при отсутствии внешних предпосылок для нестабильности неуверенность в завтрашнем дне ненормальна и может быть тревожным сигналом, что человеку нужна профессиональная помощь.

Чтобы избавиться от страха за будущее, Федотова призвала понять причины его появления. Психолог уточнила, что корни такого типа тревоги произрастают из отношений детей и родителей. По ее словам, чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне, человеку нужна внутренняя опора, которая базируется на уверенности в себе и в том, что о нем позаботятся в критической ситуации.

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Источник — lenta.ru
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