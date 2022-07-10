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В стране и мире

Выпуск стали на российских заводах сократился в два раза

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Российские сталелитейные компании в июне снизили производство на 20-50 процентов, при этом себестоимость выпуска стали выросла в полтора раза, а цены с начала года упали на 35 процентов. Такие цифры в комментарии ТАСС привел вице-президент ассоциации «Русская сталь» Андрей Леонов.

Вместе с тем в мае дополнительные налоги на отрасль составили 1,48 тысячи рублей на тонну стали. По словам Леонова, изъятие дополнительных средств при почти полном отсутствии прибыли усугубляет и без того сложное положение металлургов.

Ранее комитет Госдумы по бюджету отклонил внесенную рядом депутатов поправку о возврате к действовавшей в 2021 году системе налогообложения металлургов. Таким образом, повышенный размер налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и акциз на жидкую сталь сохранится. В то же время замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета признал, что правительство может изменить формулу акциза к осени и найти решение по поддержке металлургов.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что по сравнению с апрелем загрузка производственных мощностей металлургических предприятий сократилась на 25 процентов. По его словам, на отрасль давит крепкий рубль, усложнившаяся логистика и снижение спроса на внутреннем рынке.

В свою очередь его заместитель Виктор Евтухов указывал, что металлурги могут не выдержать новые тарифы на железнодорожные перевозки, которые были повышены в июне на 11 процентов. По его мнению, инвестиции на развитие инфраструктуры необходимы, но не за счет металлургов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Опять плачутся в жилетку, как не хочется терять прежнее качество жизни этим металлическим дяденькам, не хочется.

Гость||

Три новости: две хорошие, одна плохая.

Хорошая — экономика растёт.

Плохая — рост отрицательный.

Еще одна хорошая — темпы роста отличные

Гость||

вот теперь я понял

через много лет

для кого я в школе

делал табурет

Гость||

Гость писал(a):

делал табурет
Веревка и мыло уже тоже готовы?

Гость||

Опять плачутся в жилетку, как не хочется терять

Вы глупы ИЛИ прикидываетесь?....

Коротко:сокращается производство-меньше налогов В БЮДЖЕТЫ, меньше РАСХОДОВ из бюджетов.....

С ЧЕГО тебе зарплату,пенсию ПОВЫШАТЬ,А???..

Гость||

Мы ещё ничего не начинали.

Имя: Гость
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