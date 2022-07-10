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В стране и мире

Россияне потратили миллиарды рублей на антидепрессанты

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С начала текущего года продажи антидепрессантов в России выросли более чем в полтора раза. За первое полугодие было куплено свыше шести миллионов упаковок лекарств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы цифровой маркировки «Честный знак».

В денежном выражении продажи антидепрессантов подскочили на 87 процентов - до 3,6 миллиарда рублей. Похожую тенденцию заметили и аналитики фармацевтического рынка из DSM Group. По их данным, с января по июнь было продано около 7,5 миллиона упаковок этих лекарственных препаратов.

Участники рынка связывают увеличение продаж с новостным и экономическим фоном. «Люди переживают за родственников на Украине и за свое будущее», - прокомментировал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

В конце мая данные системы цифровой маркировки «Честный знак» свидетельствовали о том, что с февраля по апрель 2022 года россияне потратили на антидепрессанты более двух миллиардов рублей. Это в 2,1 раза больше, чем было в аналогичный период 2021 года. При этом один миллиард рублей жители страны потратили во время ажиотажного спроса в марте. Это втрое больше их расходов на антидепрессанты в марте 2021-го.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну так, а как без этого, а принимают антидепресанты наверняка те у кого з/п большие, сидят на ...пе ровно...

Гость||

Участники рынка связывают увеличение продаж с новостным и экономическим фоном. «Люди переживают за родственников на Украине и за свое будущее», - прокомментировал

Какая чушь-90% одобрямс(о чём переживать)?....

Гость||

15:01

Ага, боятся потерять хлебные места, сократят за ненадобностью и податься некуда....

Гость||

А чойта у нас депрессия нарастает? Ведь всё ж идёт по плану))

Гость||

15:35 Чужая душа- потёмки!

Имя: Гость
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